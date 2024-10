? Schedina Under/Over – 20 Ottobre 2024: Pronostici e Quote (Di domenica 20 ottobre 2024) Per chi preferisce puntare sugli esiti Under e Over, ecco una sestina elaborata dai nostri esperti. Questa proposta è pensata per una quota complessiva molto alta, perfetta per chi vuole tentare una giocata ambiziosa. In bocca al lupo! Partita Pronostico Quota Genk – St. Truiden (Jupiler League) Over 1,5 squadra casa 1.40 Venezia – Atalanta (Serie A) Over 1,5 squadra ospite 1.65 Besiktas – Konyaspor (Super Lig) Over 1,5 squadra casa 1.50 Atlético de Madrid – Leganés (LaLiga) Over 1,5 squadra casa 1.52 Liverpool – Chelsea (Premier League) Over 1,5 squadra casa 1.45 Barcellona – Siviglia (LaLiga) Over 2,5 1.42 Analisi delle Partite Genk – St. Truiden (Jupiler League) Pronostico: Over 1,5 squadra casa Analisi: Genk ha un potenziale offensivo elevato e ci aspettiamo almeno 2 gol segnati dalla squadra di casa. Pronosticipremium.com - ? Schedina Under/Over – 20 Ottobre 2024: Pronostici e Quote Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Per chi preferisce puntare sugli esiti, ecco una sestina elaborata dai nostri esperti. Questa proposta è pensata per una quota complessiva molto alta, perfetta per chi vuole tentare una giocata ambiziosa. In bocca al lupo! Partita Pronostico Quota Genk – St. Truiden (Jupiler League)1,5 squadra casa 1.40 Venezia – Atalanta (Serie A)1,5 squadra ospite 1.65 Besiktas – Konyaspor (Super Lig)1,5 squadra casa 1.50 Atlético de Madrid – Leganés (LaLiga)1,5 squadra casa 1.52 Liverpool – Chelsea (Premier League)1,5 squadra casa 1.45 Barcellona – Siviglia (LaLiga)2,5 1.42 Analisi delle Partite Genk – St. Truiden (Jupiler League) Pronostico:1,5 squadra casa Analisi: Genk ha un potenziale offensivo elevato e ci aspettiamo almeno 2 gol segnati dalla squadra di casa.

