Sport.quotidiano.net - Volley B1 femminile. Olimpia, finalmente a casa: oggi si gioca al PalaCosta

(Di sabato 19 ottobre 2024) C’è attesa per il ritorno dell’Teodora nello storico, impianto in cui visse l’epopea “imperiale“ degli anni Ottanta e un’ultima esperienza di livello con un quinquennio in A2, chiuso tre campionati fa. La società si è quindi ridimensionata disputando campionati di B2, l’ultimo dei quali chiuso con una retrocessione. Ma i rimescolamenti estivi hanno portato ad un rilancio delle ambizioni con l’acquisizione di un titolo di B1 e la creazione, da parte del presidente P, di un organico giovane e territoriale (9 ragazze su 14 sono ravennati) affidato ai tecnici Rizzi e Falco. L’avvio di sabato scorso è stato promettente, con una vittoria per 3-2 sul campo del quotato Jesi ("un po’ troppa tensione negli scambi iniziali, poi le ragazze si sono espresse bene" è il parere di Rizzi) e, alle 17, le giallorosse sperano di bagnare con un successo anche l’esordio interno.