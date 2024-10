Ilfoglio.it - Vila-Matas ci porta nell’hotel di Cortázar e scrive il suo romanzo più audace

(Di sabato 19 ottobre 2024) *Leggere “Montevideo” di Enriquee ogni trenta pagine precipitarsi su internet a cercare una marea di cose – titoli di libri, storie di poeti sconosciuti, riscontri di plausibilità, biografie di viveur sgangherati dalla vita e salvati dalla letteratura. E tutto per rotolare, alla fine, su Tripadvisor: Hotel Esplendor ex Cervantes, Montevideo, Uruguay. Viste le foto una per una, anche quelle del buffet di colazione. E immaginato tutto l’immaginabile, compreso quello che non si immagina nemmeno di notte, come invece accade a chi, insonne, costruisce intere città col pensiero e finisce per innamorarsene. “Montevideo, città che si ascolta come un verso”, diceva Borges. Ma Parigi? Che c’entra Parigi?Questocomincia a Parigi. Ma non è un. E poi: dire Parigi vuol dire tutto? Se lo domanda, Enrique