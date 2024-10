Tutti pazzi per il tip-tap: a Cesenatico sta nascendo una vera scuola per la disciplina di danza (Di sabato 19 ottobre 2024) “L’equivoco è considerare il tip-tap un’arte démodé, ancorata unicamente alle performance iconografiche di Fred Astaire e Ginger Rogers. In realtà, oltre ad essere essenziale nella formazione artistica dei giovani ballerini, è una disciplina avanguardista che sta prendendo sempre più piede nel Cesenatoday.it - Tutti pazzi per il tip-tap: a Cesenatico sta nascendo una vera scuola per la disciplina di danza Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “L’equivoco è considerare il tip-tap un’arte démodé, ancorata unicamente alle performance iconografiche di Fred Astaire e Ginger Rogers. In realtà, oltre ad essere essenziale nella formazione artistica dei giovani ballerini, è unaavanguardista che sta prendendo sempre più piede nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arriva anche la segnaletica sul Corso di Jesi: adesso occhio con bici e monopattini - JESI Area pedonale di corso Matteotti, giù da bici e monopattini nei momenti di maggiore affluenza delle persone nel salotto buono cittadino. Dotato ora, finalmente, della ... (corriereadriatico.it)

Ok la legge salva casa ma serve un riordino delle disciplina urbanistica. «Decisivo il ruolo delle regioni per rendere efficace la normativa» - "Non si tratta dell’avvio di una vera e propria riforma urbanistica o riordino della materia, ma di una rotta tracciata dal Governo, alle porte del Giubileo, per tentare di alleggerire ... (corriereadriatico.it)

Dal tatami alla scuola Normale. Il talento di Daniele non ha limiti: "La disciplina come pratica" - Dopo il diploma al liceo scientifico Il Pontormo il 19enne ha superato le selezioni in Chimica. Pallanuoto e judo hanno arricchito il percorso verso il successo scolastico di Caiulo. . (lanazione.it)