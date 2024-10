Trovato a Granada, era ricercato dal 2021: deve scontare 9 anni di carcere (Di sabato 19 ottobre 2024) ricercato in italia dal 2021 per reati contro il patrimonio e la persona, è stato rintracciato e fermato in Spagna. Un altro risultato dell'attività avviata dalla procura di Verona, su impulso del procuratore Raffaele Tito, finalizzata ad affermare il principio della "certezza della pena". Veronasera.it - Trovato a Granada, era ricercato dal 2021: deve scontare 9 anni di carcere Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 19 ottobre 2024)in italia dalper reati contro il patrimonio e la persona, è stato rintracciato e fermato in Spagna. Un altro risultato dell'attività avviata dalla procura di Verona, su impulso del procuratore Raffaele Tito, finalizzata ad affermare il principio della "certezza della pena".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trovato a Granada, era ricercato dal 2021: deve scontare 9 anni di carcere - Il 62enne era ricercato in Italia per reati contro il patrimonio e contro la persona commessi a Verona e provincia tra il 2011 e il 2014 ... (veronasera.it)

Udine: Polizia di Stato, arresti all’estero in esecuzione di mandati di cattura europei - La Polizia di Stato di Udine, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Udine e di quella Generale presso la Corte D'Appello di Trieste, della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ... (lamilano.it)

Condannato per una raffica di reati commessi a Verona, arrestato in Spagna - Condannato a 9 anni per una serie di reati commessi a Verona tra il 2011 e il 2014, 62enne rintracciato e arrestato in Spagna. (veronaoggi.it)