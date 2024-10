Tragico incidente stradale a Santi Cosma e Damiano: due vittime e un bambino ferito (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di sabato a Santi Cosma e Damiano, un comune situato nella provincia di Latina. Il bilancio è devastante: due uomini, rispettivamente di 81 e 52 anni, hanno perso la vita, mentre un bambino di due anni è rimasto gravemente ferito. Questo evento ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nell’area. La dinamica dell’incidente mortale L’incidente è avvenuto nei pressi dell’area dell’ex ferrovia, dove i veicoli coinvolti, un’Audi e una Fiat Panda, hanno subito un impatto frontale devastante. Secondo le prime ricostruzioni, l’81enne stava guidando l’Audi mentre il 52enne si trovava al volante della Panda. Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Santi Cosma e Damiano: due vittime e un bambino ferito Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammaticosi è verificato nella mattinata di sabato a, un comune situato nella provincia di Latina. Il bilancio è devastante: due uomini, rispettivamente di 81 e 52 anni, hanno perso la vita, mentre undi due anni è rimasto gravemente. Questo evento ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezzanell’area. La dinamica dell’mortale L’è avvenuto nei pressi dell’area dell’ex ferrovia, dove i veicoli coinvolti, un’Audi e una Fiat Panda, hanno subito un impatto frontale devastante. Secondo le prime ricostruzioni, l’81enne stava guidando l’Audi mentre il 52enne si trovava al volante della Panda.

