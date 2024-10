Tragico incidente a Tarquinia: una donna di 59 anni perde la vita investita da un’auto (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo episodio di sinistro stradale ha scosso la comunità di Tarquinia, in provincia di Viterbo, portando alla tragica morte di una donna di 59 anni. L’incidente, avvenuto il 19 ottobre 2024, ha sconvolto la tranquillità di un normale sabato mattina nella Tuscia. La vittima, identificata come Maria Antonia Lari, è stata coinvolta in un drammatico impatto mentre tentava di attraversare la strada. Ogni sforzo di rianimazione si è rivelato vano, portando a una crescente preoccupazione su sicurezza stradale e prevenzione di simili incidenti. La dinamica dell’incidente Il Tragico fatto è occorso intorno alle ore 11 in via Vecchia Aurelia, nella località Il Piano. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, la donna stava attraversando la carreggiata quando è stata colpita da un’automobile che stava eseguendo manovre in retromarcia. Gaeta.it - Tragico incidente a Tarquinia: una donna di 59 anni perde la vita investita da un’auto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo episodio di sinistro stradale ha scosso la comunità di, in provincia di Viterbo, portando alla tragica morte di unadi 59. L’, avvenuto il 19 ottobre 2024, ha sconvolto la tranquillità di un normale sabato mattina nella Tuscia. La vittima, identificata come Maria Antonia Lari, è stata coinvolta in un drammatico impatto mentre tentava di attraversare la strada. Ogni sforzo di rianimazione si è rivelato vano, portando a una crescente preoccupazione su sicurezza stradale e prevenzione di simili incidenti. La dinamica dell’Ilfatto è occorso intorno alle ore 11 in via Vecchia Aurelia, nella località Il Piano. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, lastava attraversando la carreggiata quando è stata colpita damobile che stava eseguendo manovre in retromarcia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragico incidente a Tarquinia : donna investita da un Suv in manovra perde la vita - L’impatto ha subito sollevato preoccupazioni per le condizioni della vittima, che ha riportato lesioni gravi. L’operato delle forze dell’ordine e indagini In seguito all’incidente, sono intervenuti anche i carabinieri di Tarquinia che hanno avviato le indagini per fare luce sulle circostanze esatte dell’accaduto. (Gaeta.it)

Donna di 59 anni uccisa da un'auto a Tarquinia - Tragedia a Tarquinia. Una donna di 59 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto su via Vecchia Aurelia, in località Il Piano. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di sabato 19 ottobre, mentre la donna stava attraversando la strada. Le sue condizioni sono apparse subito disperate... (Viterbotoday.it)

Incidente a Tarquinia - morta una donna investita da furgone e trascinata per 30 metri : le parole del guidatore - La donna morta nell'incidente a Tarquinia è stata travolta da un furgone in manovra e trascinata sull'asfalto. L'autista è indagato per omicidio stradale. (Notizie.virgilio.it)