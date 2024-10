Gaeta.it - Sicurezza in Sardegna: Un’analisi approfondita sui dati di criminalità del 2023

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’argomento dellaè di fondamentale importanza per i residenti e i turisti inrecente deidel Ministero dell’Interno, in particolare del Dipartimento di Pubblica, rivela una valutazione complessivamente positiva per le province sarde. Tuttavia, è importante esaminare le statistiche relative a diverse categorie di reato, poiché, nonostante i risultati incoraggianti in alcune aree, esistonoallarmanti in altre. Oristano: La provincia più sicura d’Italia Oristano si distingue come la provincia più sicura d’Italia, con un numero di crimini denunciati sorprendentemente basso. Nel, questa provincia ha registrato solamente 2.358 denunce, corrispondenti a 1.510 reati ogni 100.000 abitanti, una cifra che pone Oristano al primo posto nella classifica delle province italiane.