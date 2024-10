Shawn Mendes dedica una canzone a Liam Payne durante il concerto: “Mi manchi” (Di sabato 19 ottobre 2024) Shawn Mendes fa una dedica a Liam Payne L'articolo Shawn Mendes dedica una canzone a Liam Payne durante il concerto: “Mi manchi” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Shawn Mendes dedica una canzone a Liam Payne durante il concerto: “Mi manchi” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 19 ottobre 2024)fa unaL'articolounail: “Mi” proviene da Novella 2000.

Shawn Mendes canta per Liam Payne - la struggente dedica : “Mi manchi” - Sinceramente, era da un po’ che non pensavo a te Sì, non abbiamo nemmeno parlato molto Non sapevo cosa stessi passando Ma mi dispiace di non essere stato lì E quando eravamo giovani, non ci importava Abbiamo sparato alle stelle, ti vedrò lassù Avevi un cuore d’oro, sì Avevi un cuore d’oro, sì Te ne sei andato troppo presto, ero fuori dal tuo controllo Finché non è diventato pelle e ossa Hai un ... (Biccy.it)