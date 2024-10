Shaila Gatta, è tutta una farsa con Javier? Vecchie dichiarazioni alimentano i dubbi (Di sabato 19 ottobre 2024) Tra le protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello è senza di dubbio Shaila Gatta. La sua inziale indecisione tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, con la scelta finale di quest’ultimo, ha fatto parecchio discutere. Nelle ultime ore Biccy.it ha riportato a galla una vecchia intervista dell’ex velina di Striscia la Notizia, alimentando ancora di L'articolo Shaila Gatta, è tutta una farsa con Javier? Vecchie dichiarazioni alimentano i dubbi Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tra le protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello è senza di. La sua inziale indecisione tra Lorenzo Spolverato eMartinez, con la scelta finale di quest’ultimo, ha fatto parecchio discutere. Nelle ultime ore Biccy.it ha riportato a galla una vecchia intervista dell’ex velina di Striscia la Notizia, alimentando ancora di L'articolo, èunacon

Grande fratello 25 - Shaila Gatta si confida con Lorenzo Spolverato e non trattiene le lacrime : la decisione - Allo stesso tempo ha voluto comunicare una decisione molto importante e sofferta al suo compagno di avventura nel reality Mediaset. Incalzata dal gieffino sui motivi della nomination, l’ex velina di Striscia la Notizia si è confidata apertamente senza trattenere le lacrime. Ci sono rimasta male”, aggiunge. (Anticipazionitv.it)

Shaila Gatta - spunta il video prima del GF : critiche per Mirko e Perla - incoerenza con Javier - Shaila Gatta, spunta il video prima dell'ingresso nella Casa Grande Fratello: critiche per Mirko Brunetti e Perla Vatiero, incoerenza con Javier Martinez. . rticolo Shaila Gatta, spunta il video prima del GF: critiche per Mirko e Perla, incoerenza con Javier proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un. (Blogtivvu.com)

Shaila Gatta - confessione hot al Grande Fratello : “Io dormivo e lui..” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande fratello, Shaila Gatta “tronista” tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez: la scelta che spiazza! Grande fratello, é polemica su Yulia Bruschi e Shaila Gatta: l’attacco all’innominata indigna i fan! (VIDEO) Adriano Celentano torna in tv con “Adrian” Grande Fratello 16, le anticipazioni della ... (Webmagazine24.it)