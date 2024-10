Scopri “Bruci dentro” il nuovo singolo di Astrid (Di sabato 19 ottobre 2024) “Bruci dentro” è il nuovo singolo di Astrid che esplora le relazioni complesse e rappresenta un viaggio musicale tra amore e dolore, affrontando le sfide dell’amore. Astrid presenta “Bruci dentro” A partire dal 18 ottobre 2024, gli ascoltatori potranno trovare “Bruci dentro”, il nuovo singolo di Astrid, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione sulle radio. Il Significato del Brano “Bruci dentro” affronta le sfide e le difficoltà che possono sorgere all’interno di una relazione di coppia. Attraverso la sua melodia e i suoi testi, il brano esplora il sottile confine tra amore e disagio che molti partner possono sperimentare. “Bruci dentro” e le relazioni che segnano Le relazioni spesso intense e appassionate possono lasciare un segno profondo. Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Bruci dentro” il nuovo singolo di Astrid Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) “” è ildiche esplora le relazioni complesse e rappresenta un viaggio musicale tra amore e dolore, affrontando le sfide dell’amore.presenta “” A partire dal 18 ottobre 2024, gli ascoltatori potranno trovare “”, ildi, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione sulle radio. Il Significato del Brano “” affronta le sfide e le difficoltà che possono sorgere all’interno di una relazione di coppia. Attraverso la sua melodia e i suoi testi, il brano esplora il sottile confine tra amore e disagio che molti partner possono sperimentare. “” e le relazioni che segnano Le relazioni spesso intense e appassionate possono lasciare un segno profondo.

