Premier League LIVE: Tottenham a valanga sul West Ham, in campo United e Newcastle. Alle 18:30 l'Arsenal di Calafiori. Messa in archivio la sosta per le nazionali ripartono i vari campionati. Tra questi, vi racconteremo LIVE la giornata di Premier League

Highlights e gol Tottenham-West Ham 4-1 - Premier League 2024/2025. Il video con highlights e gol di Tottenham-West Ham 4-1, match valido per l'ottava giornata della Premier League 2024/2025. Nella ripresa i padroni di casa hanno poi preso il largo con i gol di Bissouma e Son, inframezzati dall'autorete di Todibo. Gli ospiti erano partiti bene grazie alla rete di Kudus in avvio, ma già prima dell'intervallo l'ex Juventus Kulusevski è riuscito a pareggiare i

Formazioni ufficiali Bournemouth-Arsenal - Premier League 2024/2025. Le formazioni ufficiali di Bournemouth-Arsenal, partita valida per l'ottava giornata della Premier League 2024/2025. Inizio tutto sommato positivo anche per il Bournemouth, con uno score di due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte che valgono la tredicesima piazza. Ecco le scelte dei due allenatori.

Doccia fredda Napoli - Manna spiazzato: ha scelto la Premier League. In estate Conte aveva richiesto alcune cessioni di dei calciatori che però non sono arrivate, chi è andato via invece lo ha comunque fatto solo in prestito. Il terzino sinistro dei Blues sta vivendo un pessimo periodo in quel di Londra, con Maresca il Chelsea va molto meglio rispetto alla passata annata ma Chilwell non gioca.