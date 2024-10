Sport.quotidiano.net - Poca qualità e troppi infortuni muscolari

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nella serata della contestazione generale, in un clima pesante, la Spal incamera la sesta sconfitta stagionale, la numero 53 degli ultimi miseri anni come ricordano le statistiche esibite dalla curva con striscioni contro società e squadra (e qualche deprecabile fumogeno di troppo, uno a interrompere una azione offensiva della Spal). La squadra di Dossena perde anche contro un Pescara degno primo della classe e decisamente squadra come la Spal non riesce a essere. Perde in modo diverso rispetto a Campobasso, ma perde con le solite costanti: un secondo tempo in calando fino al gol, stavolta almeno con reazione allo svantaggio; una rete colpevolmente incassata su calcio d’angolo, con due torri e il portiere beffati tutti assieme da Brosco; tanti appoggi all’indietro che denotano carenze di coraggio.