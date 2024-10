Napoli e il retroscena sulla cessione di Fabian Ruiz. De Laurentiis aveva chiesto 50 milioni di euro (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo una stagione fallimentare, il Napoli è tornato ad entusiasmare i propri tifosi. Questo vincente Napoli ha sicuramente delle fondamenta nel lavoro del ds Giovanni Manna che ha assemblato una squadra fortissima in base alle richieste di Antonio Conte. Ad inizio anno si era un po’ scettici, soprattutto dopo la sconfitta di Verona. Nonostante gli L'articolo Napoli e il retroscena sulla cessione di Fabian Ruiz. De Laurentiis aveva chiesto 50 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo una stagione fallimentare, ilè tornato ad entusiasmare i propri tifosi. Questo vincenteha sicuramente delle fondamenta nel lavoro del ds Giovanni Manna che ha assemblato una squadra fortissima in base alle richieste di Antonio Conte. Ad inizio anno si era un po’ scettici, soprattutto dopo la sconfitta di Verona. Nonostante gli L'articoloe ildi. De50di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli e il retroscena di Moise Kean ai tempi di Carlo Ancelotti : il mister del Real voleva l’attaccante italiano - Un gioco che incanta tifosi e alcuni allenatori d’Europa che guardano con interesse gli azzurri, pensate a Guardiola. it. . Il Napoli del mister Conte è squadra compatta, serena e in grado di far entusiasmare anche chi al calcio non è appassionato. randi protagonisti delle giocate azzurre c’è. (Dailynews24.it)

Lobotka - Napoli pronto ad appellarsi alla UEFA : retroscena sull’ex Calzona - itDi seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal riguardo: “Inutile dire che il Napoli è infuriato. Il morale tra gli azzurri è alle stelle e non potrebbe essere altrimenti, considerando il primo posto in solitaria in classifica. Infortunio, quello del numero 68 azzurro, che sembra aver scatenato la rabbia all’interno della società, pronta a chiedere il risarcimento alla UEFA. (Spazionapoli.it)

Parma - Bonny ha stregato Conte : dal retroscena sul Napoli alla vera richiesta sul mercato - Ange-Yoan Bonny è un profilo ancora giovanissimo anche se ha una esperienza tale in Italia da non sembrarlo. è nato a Aubervilliers, comune... (Calciomercato.com)