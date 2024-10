MotoGP, orari warm-up e gara GP Australia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky (Di sabato 19 ottobre 2024) domani, domenica 20 ottobre, è in programma il Gran Premio d’Australia 2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo atto stagionale del Motomondiale. Lo splendido circuito di Phillip Island si appresta ad ospitare una gara cruciale per la corsa al titolo iridato in MotoGP che coinvolge Jorge Martin e Francesco Bagnaia, i protagonisti principali del campionato. Martinator scatterà dalla pole position, grazie ad una qualifica magistrale in cui ha fatto il vuoto rifilando oltre mezzo secondo a Marc Marquez e quasi sette decimi all’Aprilia di Maverick Viñales. Seconda fila della griglia aperta da Marco Bezzecchi, mentre Bagnaia partirà quinto davanti alla sorprendente Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Solo 10° e costretto ad una difficile rimonta per il podio Enea Bastianini. Oasport.it - MotoGP, orari warm-up e gara GP Australia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024), domenica 20 ottobre, è inil Gran Premio d’, valevole come diciassettesimo e quartultimo atto stagionale del Motomondiale. Lo splendido circuito di Phillip Island si appresta ad ospitare unacruciale per la corsa al titolo iridato inche coinvolge Jorge Martin e Francesco Bagnaia, i protagonisti principali del campionato. Martinator scatterà dalla pole position, grazie ad una qualifica magistrale in cui ha fatto il vuoto rifilando oltre mezzo secondo a Marc Marquez e quasi sette decimi all’Aprilia di Maverick Viñales. Seconda fila della griglia aperta da Marco Bezzecchi, mentre Bagnaia partirà quinto davanti alla sorprendente Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Solo 10° e costretto ad una difficile rimonta per il podio Enea Bastianini.

