Serieanews.com - Maurizio Sarri torna in Serie A, panchina inimmaginabile per l’ex Juve: i dettagli

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di sabato 19 ottobre 2024)sta perre inA: si fanno sempre più insistenti le voci su un suo possibile approdo su unaeccellente. Ecco la situazione. Dopo due settimane di stop per via delle gare delle Nazionali, laA riapre i battenti con un ottavo turno che promette scintille. Oltre alle due sfide di cartello che vedranno impegnatee Lazio da una parte e Roma e Inter dall’altra, riflettori puntati su San Siro dove alle ore 18:00 il Milan se la vedrà con l’Udinese. I giocator del Milan fanno festa –Anews.comI rossoneri vengono dal pesante ko contro la Fiorentina (2-1) e occupano al momento la sesta posizione in classifica con 11 punti, mentre la squadra di Kosta Runjai? ha battuto lo scorso 5 ottobre il Lecce ed è addirittura quinta a quota 13.