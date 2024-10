Landini in piazza a Roma: “Non ci fermeremo fino a quando non otterremo risposte” (Di sabato 19 ottobre 2024) "quando si tagliano salari e occupazione, quando si incentiva la precarietà, si sta riducendo la democrazia e la libertà dei cittadini", ha avvertito L'articolo Landini in piazza a Roma: “Non ci fermeremo fino a quando non otterremo risposte” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Landini in piazza a Roma: “Non ci fermeremo fino a quando non otterremo risposte” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "si tagliano salari e occupazione,si incentiva la precarietà, si sta riducendo la democrazia e la libertà dei cittadini", ha avvertito L'articoloin: “Non cinon” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1. Delusione Lando Norris ad Austin: "Il mio risultato nelle qualifiche Sprint è stato scioccante" - McLaren ha iniziato in difficoltà il weekend el Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Lando Norris ed Oscar Piastri sono dunque chiamati ad una grande rimonta, ma temono l'evoluzione degli avversar ... (msn.com)

Landini (Cgil): "Non ci fermeremo davanti a niente e nulla, mobilitazione andrà avanti" - Oltre 5 mila persone si sono riunite oggi a Piazza del Popolo per la manifestazione congiunta di Cgil e UIL, che ha visto l’intervento sul palco dei segretari Landini e… Leggi ... (informazione.it)

Landini a Piazza del Popolo, "Sacrifici dalle banche? Non so se Giorgetti fosse sobrio - Maurizio Landini , segretario della CGIL , ha espresso forti critiche nei confronti del governo durante una manifestazione a Piazza del Popolo a Roma . In particolare, Landini ha messo in dubbio la so ... (informazione.it)