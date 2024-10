La Nato asiatica e il ruolo del Giappone (Di sabato 19 ottobre 2024) Riccardi Quanto sta succedendo a livello geopolitico mostra che l’Asia sta uscendo dal sonno nel quale era stata confinata dall’Occidente colonizzatore. Il 2 settembre 1945, poche settimane dopo lo sganciamento delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, causando 170 milioni di morti, si concluse la seconda guerra mondiale. Il Giappone firmò la resa incondizionata e fu occupato dagli Usa fino al 1952. La Costituzione del Sol Levante, approvata nel 1947, decreta, allo art. 9, la condanna degli atti di aggressione e la rinuncia ad avere un esercito autonomo. Al momento sostituito da un potente corpo “forze di autodifesa” per difendere il territorio nazionale. Ma non può essere impiegato in missioni armate all’estero. Sono passati circa 80 anni dal secondo conflitto mondiale. Molteplici sono state le trasformazioni nel pianeta. Ilgiorno.it - La Nato asiatica e il ruolo del Giappone Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Riccardi Quanto sta succedendo a livello geopolitico mostra che l’Asia sta uscendo dal sonno nel quale era stata confinata dall’Occidente colonizzatore. Il 2 settembre 1945, poche settimane dopo lo sganciamento delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, causando 170 milioni di morti, si concluse la seconda guerra mondiale. Ilfirmò la resa incondizionata e fu occupato dagli Usa fino al 1952. La Costituzione del Sol Levante, approvata nel 1947, decreta, allo art. 9, la condanna degli atti di aggressione e la rinuncia ad avere un esercito autonomo. Al momento sostituito da un potente corpo “forze di autodifesa” per difendere il territorio nazionale. Ma non può essere impiegato in missioni armate all’estero. Sono passati circa 80 anni dal secondo conflitto mondiale. Molteplici sono state le trasformazioni nel pianeta.

Chi è Shigeru Ishiba - prossimo premier giapponese che vuole una Nato asiatica - Durante la campagna elettorale delle ultime settimane ha proposto l’istituzione di un’agenzia per la gestione dei disastri che aiuti il Paese ad affrontare le catastrofi naturali che affliggono di frequente l’arcipelago giapponese. L’ipotesi Trump Come osserva il Washington Post, l’ex ministro dovrà fare i conti con una forte volatilità internazionale: l’ascesa cinese nell’Asia-Pacifico, le ... (Formiche.net)

Neo-leader giapponese Ishiba propone una quasi “NATO asiatica” - Credo che sia fondamentale considerare come integrarli in modo armonioso”, ha continuato il nuovo capo del partito di maggioranza. Questo scenario, tuttavia, è aleatorio finché non si conoscerà l’esito delle elezioni presidenziali americane di questo autunno e non si saprà se alla Casa bianca s’insedierà Kamala Harris o Donald Trump. (Ildenaro.it)

Corea del Nord : Washington vuole creare una NATO asiatica - Le dichiarazioni di Pyongyang sono arrivate dopo che la Germania si è unita al Comando delle Nazioni Unite, un gruppo che aiuta a sorvegliare il confine fortemente fortificato tra Corea del Sud e Corea del Nord e che si è impegnato a […]. La Corea del Nord ha affermato che Washington vuole creare una NATO asiatica. (Periodicodaily.com)