La fusione tra Aeb e A2a: "Operazione eseguita dopo pareri importanti nell'interesse della città"

(Di sabato 19 ottobre 2024) "A parte la fatica e la sofferenza di essere coinvolto in un procedimento penale, ritengo di avere fatto solo l’interesse del Comune di Seregno e di essermi attenuto alla procedura sulla scorta di eminentidiscussione in Consiglio comunale". Nega ogni responsabilità l’assessore alle Partecipate del Comune di Seregno Giuseppe Borgonovo, coinvolto insieme ad altri cinque imputati, tra cui il sindaco Alberto Rossi, nell’inchiesta sulla presuntasospetta fra Aeb e A2a. La Procura di Monza ha chiesto per tutti il rinvio a giudizio per turbativa d’asta. Ieri, all’udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza, Elena Sechi, il difensore di Borgonovo, l’avvocato Luigi Peronetti, ne ha chiesto l’assoluzione, ritenendo anche che in ambito giuridico "non esistono proprio gli elementi necessari per giungere ad una richiesta di rinvio a giudizio".