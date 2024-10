Israele, drone colpisce Cesarea: «L’obiettivo era la casa di Netanyahu» (Di sabato 19 ottobre 2024) «Un drone è stato lanciato verso l’abitazione del premier a Cesarea». A dichiararlo il portavoce di Benjamin Netanyahu, che ha specificato come il premier israeliano e la moglie Sara «non si trovavano in casa al momento dell’attacco». Secondo l’Idf altri due droni sarebbero stati intercettati, non risulterebbero feriti. La tivù israeliana Kan ha mostrato il drone in arrivo nella zona, non è ancora chiaro se l’abitazione di Netanyahu sia stata effettivamente colpita, immagini mostrano diverse ambulanze e personale di sicurezza nella zona. Intanto da Cesarea, città situata a sud di Tel Aviv, media israeliani segnalano il dispiegamento di aerei da guerra ed elicotteri. Cesarea después de que una marcha libanesa explotara cerca de la casa de Netanyahu. pic.twitter. Lettera43.it - Israele, drone colpisce Cesarea: «L’obiettivo era la casa di Netanyahu» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 19 ottobre 2024) «Unè stato lanciato verso l’abitazione del premier a». A dichiararlo il portavoce di Benjamin, che ha specificato come il premier israeliano e la moglie Sara «non si trovavano inal momento dell’attacco». Secondo l’Idf altri due droni sarebbero stati intercettati, non risulterebbero feriti. La tivù israeliana Kan ha mostrato ilin arrivo nella zona, non è ancora chiaro se l’abitazione disia stata effettivamente colpita, immagini mostrano diverse ambulanze e personale di sicurezza nella zona. Intanto da, città situata a sud di Tel Aviv, media israeliani segnalano il dispiegamento di aerei da guerra ed elicotteri.después de que una marcha libanesa explotara cerca de lade. pic.twitter.

Dal Libano drone su casa di Netanyahu - Da parte sua, l'Idf ha affermato che il drone "ha colpito una struttura nella zona di Cesarea", aggiungendo che "non sono stati segnalati feriti". Netanyahu e la moglie non erano in casa quando il drone è arrivato. Lo riferiscono forze di difesa israeliane. 9. 50 Un drone proveniente dal Libano ha colpito la città costiera di Cesarea, dove ha la residenza il premier Netanyahu, e altri due sono ... (Televideo.rai.it)

Israele attacca il campo profughi di Jabalia : 30 morti. Il portavoce di Netanyahu : “Drone verso la casa del premier a Cesarea” - Attacco aereo israeliano. L’ufficio del premier isrealiano: “Attacco a Cesarea per colpire l’abitazione di Netanyahu” L'articolo Israele attacca il campo profughi di Jabalia: 30 morti. . Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa ci sono bambini tra le vittime. portavoce di Netanyahu: “Drone verso. (Ilfattoquotidiano.it)

