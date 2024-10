Il giurista palermitano Giuseppe Giocaliero entra nella Commissione internazionale dei diritti umani (Di sabato 19 ottobre 2024) Giuseppe Giocaliero, criminologo e giurista palermitano fa il suo ingresso all'interno della Ihrc, ovvero la Commissione internazionale per i diritti umani. Si tratta di un’organizzazione internazionale dedicata all’attuazione della Dichiarazione universale dei diritti umani a livello regionale Palermotoday.it - Il giurista palermitano Giuseppe Giocaliero entra nella Commissione internazionale dei diritti umani Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024), criminologo efa il suo ingresso all'interno della Ihrc, ovvero laper i. Si tratta di un’organizzazionededicata all’attuazione della Dichiarazione universale deia livello regionale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il giurista palermitano Giuseppe Giocaliero entra nella Commissione internazionale dei diritti umani - Giuseppe Giocaliero, criminologo e giurista palermitano fa il suo ingresso all'interno della Ihrc, ovvero la Commissione internazionale per i diritti umani. Si tratta di un’organizzazione internaziona ... (palermotoday.it)

GPA, Giorgia Meloni, le bugie al G7 davanti a tutto il mondo e i Berlusconi ridicolizzati – VIDEO - Meloni aveva iniziato la sua battaglia contro la GPA già la scorsa legislatura. Le sue bugie alla stampa estera: ecco cosa disse il 15 Giugno 2024. (gay.it)

Il centro in Albania non funziona - “ Il diniego della convalida dei trattenimenti nelle strutture ed aree albanesi, equiparate alle zone di frontiera o di transito italiane, è dovuto all’ impossibilità di riconoscere come ‘Paesi sicuri ... (corrierequotidiano.it)