Highlights e gol Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 2-1, Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) (Di sabato 19 ottobre 2024) Il VIDEO con Highlights e gol di Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 2-1, match valido per la settima giornata della Bundesliga 2024/2025. Alla BayArena gli uomini di Xabi Alonso centrano un successo molto pesante, rimanendo a contatto con le prime posizioni della classifica. Decisivo nel secondo tempo Boniface, che dopo aver sbagliato un rigore a inizio partita firma la rete con cui i padroni di casa completano la rimonta ai danni dell’Eintracht. IL RECAP DEI MATCH DEL POMERIGGIO Highlights e gol Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte, Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) Highlights e gol Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 2-1, Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilcone gol di2-1, match valido per la settima giornata della. Alla BayArena gli uomini di Xabi Alonso centrano un successo molto pesante, rimanendo a contatto con le prime posizioni della classifica. Decisivo nel secondo tempo Boniface, che dopo aver sbagliato un rigore a inizio partita firma la rete con cui i padroni di casa completano la rimonta ai danni dell’. IL RECAP DEI MATCH DEL POMERIGGIOe gole gol2-1,) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Women’s Champions League : Juventus-Bayern Monaco 0-2. Gol e highlights - . Al "Pozzo - La Marmora" di Biella, le tedesche vincono 2-0, sfruttando al meglio le occasioni e resistendo ai tentativi di rimonta delle. Nella seconda giornata della fase a gironi della Uefa Women's Champions League, la Juventus Women non riesce a conquistare punti contro un solido Bayern Monaco. (Torinotoday.it)

Highlights e gol Juventus-Bayern Monaco 0-2 - Women’s Champions League 2024/2025 (VIDEO) - . Il video con gli highlights e i gol di Juventus-Bayern Monaco 0-2, match valido per la seconda giornata dei gironi della Women’s Champions League 2024/2025. twitter. twitter. com/OhIPkjBNPh — PuebloJuve (@Pueblo_Juve) October 16, 2024  The post Highlights e gol Juventus-Bayern Monaco 0-2, Women’s Champions League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Highlights e gol Francoforte-Bayern Monaco 3-3 - Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) - Pochi minuti dopo arriva l’uno due dei padroni di casa che con Marmoush (22?) ed Ekitike (35?) si portano avanti. Il Bayern Monaco rimonta e poi si fa rimontare all’ultimo dall’Eintracht Francoforte. Avanti subito l’undici di Kompany con l’ex Napoli Kim (15?). Il big match di giornata di Bundesliga finisce in parità . (Sportface.it)