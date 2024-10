Gaeta.it - Golshifteh Farahani e Azar Nafisi: voci di resistenza contro il regime iraniano nel film Leggere Lolita a Teheran

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente premiere delha acceso un faro sui temi della libertà e della lotta per i diritti delle donne nel contesto attuale dell’Iran. La pellicola, ispirata al libro di, narra le esperienze vissute durante l’inizio delreligioso di Kohmeini. Protagoniste della diaspora iraniana, le attricie Mina Kavani, insieme alla scrittrice, si sono riunite alla Festa di Roma per mostrare il loro supporto al movimento Donne Vita Libertà, simbolo della continual’oppressione. La storia die l’impatto del suo libro, autrice di, ha vissuto in prima persona le vicissitudini successive alla rivoluzione islamica del 1979.