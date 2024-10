Galatasaray in fuga con doppietta di Icardi e gol in rovesciata di Osimhen VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) Tre gol e tre punti per il Galatasaray, che vince 3-0 sul campo dell`Antalyaspor grazie a una doppietta di Mauro Icardi e a una rete in rovesciata Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Tre gol e tre punti per il, che vince 3-0 sul campo dell`Antalyaspor grazie a unadi Mauroe a una rete in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Osimhen si sblocca con il Galatasaray : doppietta contro il Kasimpasa - in gol anche Icardi - Primo gol e subito doppietta per Victor Osimhen con la maglia del Galatasaray. Dopo aver contribuito con ben quattro assist nelle sue prime... (Calciomercato.com)

Si Sblocca Osimhen - doppietta con il Galatasaray : seconda rete pazzesca - Clicca qui per vedere il video del gol di Osimhen . Il Napoli prepara la gara di campionato contro il Monza, con la formazione di Antonio Conte che vuole tornare al successo anche in Serie A, dopo la grande prestazione contro il Palermo in Coppa Italia. Victor Osimhen si è sbloccato in campionato con il Galatasaray, siglata una doppietta ma la seconda rete è davvero incredibile. (Spazionapoli.it)

Europa League LIVE : doppietta e un assist per l'ex Milan Hauge che schianta il Porto - alle 21 Lazio - Manchester United e Galatasaray - Dopo la Champions League riparte anche l`Europa League con la prima giornata che inizia di mercoledì: si parte alle 18.45 con il doppio impegno... (Calciomercato.com)