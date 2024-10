G7 della Difesa a Napoli, lavori al via tra piazze blindate e il timore del corteo antagonista (Di sabato 19 ottobre 2024) Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha stamane aperto ufficialmente i lavori del G7 Difesa al Palazzo reale di Napoli: per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce i Ministri della Difesa.La città è blindata per l'occasione. In campo circa 3mila uomini delle Napolitoday.it - G7 della Difesa a Napoli, lavori al via tra piazze blindate e il timore del corteo antagonista Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il ministro, Guido Crosetto, ha stamane aperto ufficialmente idel G7al Palazzo reale di: per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce i Ministri.La città è blindata per l'occasione. In campo circa 3mila uomini delle

G7 Difesa a Napoli : avvio dei lavori al Palazzo Reale con delegazioni internazionali - Questo incontro di alto livello rappresenta un’importante occasione di dialogo tra le potenze internazionali riguardo a questioni di sicurezza globale. I temi all’ordine del giorno includono situazioni critiche come il conflitto in Ucraina e le dinamiche geopolitiche in Medioriente, Africa e nell’Indopacifico. (Gaeta.it)

G7 - Crosetto apre ufficialmente i lavori : riuniti a Napoli i ministri della Difesa - Crosetto ha mostrato sorridente ai giornalisti un cornetto regalatogli ieri a Napoli, un gesto di scaramanzia prima dei […]. Per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce i ministri della Difesa. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha aperto ufficialmente i lavori del G7 Difesa al Palazzo reale di Napoli. (Periodicodaily.com)

Al via i lavori del G7 Difesa a Napoli. Crosetto mostra un cornetto porta fortuna - Disinformazione, tecnologie emergenti, conflitti ibridi, richiedono sforzi e iniziative comuni sulle quali i due Paesi intendono lavorare assieme. Si aprono stamattina 19 ottobre a Palazzo Reale a Napoli i lavori del G7 Difesa. Il Gcap sarà uno stimolo ulteriore per far crescere collaborazione e cooperazione industriale anche in altri settori ad elevato contenuto tecnologico», ha detto Crosetto. (Open.online)