Frosinone Prosciolti medici dell’ospedale Spaziani accusati della morte di un 54enne di Cassino

Frosinone – Assistiti dagli avvocati Sandro Salera, Dario De Santis, Tony Ceccarelli sono stati Prosciolti quattro medici dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone indagati per la morte di un uomo di A.C., un 54enne di Cassino che a causa di uno sforzo intenso e prolungato nello svolgimento di alcuni lavori agricoli aveva contratto una rarissima patologia acuta

