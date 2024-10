Finisce senza reti la sfida della Pianese sotto la pioggia di Rimini (Di sabato 19 ottobre 2024) Rimini – Pianese 0-0 Rimini (3-5-2): Colombi; Megelaitis, Gorelli, Lepri; Longobardi, Garetto, Langella, Piccoli (30’ st Lombardi), Falbo; Fiorini (20’ Ubaldi), Parigi. A disposizione: Vitali, Brisku, Bellodi, Chiarella, Semeraro, Accursi, Dobrev, Cinquegrano. Allenatore: BuscèPianese (3-5-2): Boer; Indragoli (44’ st Remy), Pacciardi, Polidori; Boccadamo, Colombo, Odjer (11’ st Simeoni), Proietto, Nicoli (44’ st Da Pozzo); Falleni (11’ st Mastropietro), Mignani (44’ st Frey). A disposizione: Filippis, Reali A., Papini, Chesti, Barbetti, Pallante. Allenatore: Prosperi.ARBITRO: Esposito di Napoli (Galasso-Cassano; IV ufficiale: Gagliardi di San Benedetto del Tronto)NOTE: Ammoniti Megelaitis, Langella, Indragoli Rimini – La Pianese torna da Rimini con un punto che vale oro e che allunga la striscia di risultati utili consecutivi, oltre che di clean sheet. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 19 ottobre 2024)0-0(3-5-2): Colombi; Megelaitis, Gorelli, Lepri; Longobardi, Garetto, Langella, Piccoli (30’ st Lombardi), Falbo; Fiorini (20’ Ubaldi), Parigi. A disposizione: Vitali, Brisku, Bellodi, Chiarella, Semeraro, Accursi, Dobrev, Cinquegrano. Allenatore: Buscè(3-5-2): Boer; Indragoli (44’ st Remy), Pacciardi, Polidori; Boccadamo, Colombo, Odjer (11’ st Simeoni), Proietto, Nicoli (44’ st Da Pozzo); Falleni (11’ st Mastropietro), Mignani (44’ st Frey). A disposizione: Filippis, Reali A., Papini, Chesti, Barbetti, Pallante. Allenatore: Prosperi.ARBITRO: Esposito di Napoli (Galasso-Cassano; IV ufficiale: Gagliardi di San Benedetto del Tronto)NOTE: Ammoniti Megelaitis, Langella, Indragoli– Latorna dacon un punto che vale oro e che allunga la striscia di risultati utili consecutivi, oltre che di clean sheet.

