Due pusher arrestati a Napoli: attivi tra Porta Capuana e Rione Don Guanella (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Napoli, le operazioni di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato continuano a dare i loro frutti. Negli ultimi giorni, due giovani pusher sono stati arrestati in diverse zone della città , evidenziando il persistente problema dello spaccio di sostanze stupefacenti. Questi arresti non solo rafforzano la presenza delle forze dell’ordine ma offrono anche un imPortante spaccato sulla criminalità locale. Arresto a Porta Capuana: il gambiano sorpreso con la droga L’operazione che ha Portato al primo arresto è avvenuta a Porta Capuana, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico erano impegnati in un servizio di pattugliamento. Gaeta.it - Due pusher arrestati a Napoli: attivi tra Porta Capuana e Rione Don Guanella Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, le operazioni di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato continuano a dare i loro frutti. Negli ultimi giorni, due giovanisono statiin diverse zone della città , evidenziando il persistente problema dello spaccio di sostanze stupefacenti. Questi arresti non solo rafforzano la presenza delle forze dell’ordine ma offrono anche un imnte spaccato sulla criminalità locale. Arresto a: il gambiano sorpreso con la droga L’operazione che hato al primo arresto è avvenuta a, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico erano impegnati in un servizio di pattugliamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Arrestati i pusher dei Navigli : uno preso mentre entra in casa - l'altro dopo aver citofonato - Posto sbagliato, momento sbagliato, per entrambi. Due uomini - un 22enne e un 38enne, entrambi cittadini marocchini - sono stati arrestati giovedì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nell'abitazione che condividono sono stati trovati soldi e... (Milanotoday.it)

Da Terni e Roma per un sabato da sballo a CittĂ di Castello : arrestati quattro pusher - . . I carabinieri di CittĂ di Castello hanno tratto in arresto in flagranza di reato quattro persone, ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio. Nella notte tra sabato e domenica, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione al fenomeno dello spaccio di droga a ridosso di. (Ternitoday.it)

"Ecco il documento" - ma gli cade anche la droga : arrestati i pusher con la cocaina rosa - Fatale fu il documento. Due uomini di 34 e 35 anni, entrambi cittadini colombiani ma residenti a Brugherio, sono stati arrestati domenica pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di cocaina e cocaina rosa, un. (Monzatoday.it)