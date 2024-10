Bergamonews.it - Droga alla stazione autolinee: un uomo arrestato per spaccio

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nella mattinata di venerdì (18 otttobre), il personale di polizia locale di Bergamo ha eseguito un’operazione di controllo che ha portato all’arresto di K.D.,classe 1965 e di nazionalità senegalese, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di. L’intervento ha avuto luogo nell’area delladi Via Bono, luogo costantemente monitorato dalle autorità per la sua notorietà legata a fenomeni die analoghe situazioni di degrado. L’attività è stata realizzata nell’ambito di un’azione di controllo mirata, che si è sviluppata anche nei giorni precedenti e che ha visto gli agenti operare anche in abiti civili per massimizzare l’efficacia delle operazioni. Durante l’attività, gli agenti hanno individuato e successivamente identificato K.D.