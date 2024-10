Glieroidelcalcio.com - Dino Zoff, il monumento del calcio italiano: l’esempio, con Bearzot e Scirea, di un’etica che dovrebbe essere propria di ogni uomo

Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com

(Di sabato 19 ottobre 2024), ildel, con, dichediNato il 29 febbraio 1942 a Mariano del Friuli (UD). Di famiglia contadina: cresce secondo valori tradizionali, genuinamente friulani, d’antan, si potrebbe dire “asburgici”. Sin da piccolo dimostra doti istintivi di portiere, assecondato da una nonna, come dice lo stessoin un suo libro. Primi passi nella squadra locale, la Marianese, dove era considerato un talento. Lo visionarono anche dalle grande squadre, comprese Inter e Juve. Ma gli emissari di quest’ultima, pur apprezzandone la stoffa, lo vedono ancora troppo basso. Così inizia la carriera con la società dell’Udinese ed esordisce il 24 settembre 1961 in un Fiorentina – Udinese in cui subisce 5 gol, ma, malgrado tutto, non gioca male.