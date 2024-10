"Cristo Velato" e pistola sugli occhiali: stop del giudice alla montatura "Malaterra" ispirata a "Gomorra" (Di sabato 19 ottobre 2024) I discendenti del principe di Sansevero hanno vinto in via d’urgenza il primo round della battaglia legale contro chi ha accostato l’opera più nota del loro Museo e una delle più famose d’Italia, e cioé il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino, agli occhiali "stile Gomorra" chiamati «Malaterra», messi in vendita on-line all’epoca dei fatti contestati a 400 euro al paio. L’ordinanza cautelare Feedpress.me - "Cristo Velato" e pistola sugli occhiali: stop del giudice alla montatura "Malaterra" ispirata a "Gomorra" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) I discendenti del principe di Sansevero hanno vinto in via d’urgenza il primo round della battaglia legale contro chi ha accostato l’opera più nota del loro Museo e una delle più famose d’Italia, e cioé ildi Giuseppe Sanmartino, agli"stile" chiamati «», messi in vendita on-line all’epoca dei fatti contestati a 400 euro al paio. L’ordinanza cautelare

