Cresce l'emergenza umanitaria in Libano, sfollati e rifugiati in cerca di sicurezza

La crisi in Libano sta raggiungendo livelli allarmanti, con un numero Crescente di sfollati interni e rifugiati siriani in fuga dalle aree colpite da conflitti. L'attività delle operazioni israeliane da tre settimane ha portato a un incremento significativo delle persone costrette a lasciare le loro case. Le testimonianze di Luca Ricciardi, responsabile dei programmi in Medio Oriente del Jesuit Refugee Service , offrono uno spaccato inquietante della situazione attuale. La paura del conflitto prolungato Negli ultimi giorni, la paura di un conflitto prolungato e di una degenerazione della situazione è palpabile tra gli sfollati libanesi e i rifugiati siriani. La testimonianza di Luca Ricciardi, raccolta da Beirut, evidenzia come le comunità più vulnerabili stiano vivendo un'emergenza asfissiante.

Mo : Meloni - 'risposte a problema sfollati Libano o si rischia caos' - (Adnkronos) - La situazione degli sfollati in Libano "rischia di creare una situazione di non ritorno. Bisogna dare risposte immediate o la situazione può diventare deflagrante, sia in territorio libanese -contribuendo a una destabilizzazione che stiamo cercando di combattere- sia fino a casa nostra". (Iltempo.it)

Mo : Meloni - 'risposte a problema sfollati Libano o si rischia caos' - (Adnkronos) - La situazione degli sfollati in Libano "rischia di creare una situazione di non ritorno. Così la premier Giorgia Meloni in una breve intervista rilasciata ieri, a Beirut, al tg4. . Bisogna dare risposte immediate o la situazione può diventare deflagrante, sia in territorio libanese -contribuendo a una destabilizzazione che stiamo cercando di combattere- sia fino a casa nostra". (Liberoquotidiano.it)

L’Unicef accusa : in Libano una catastrofe mai vista. Per il vice direttore Chaiban gli sfollati sono già “oltre 1 - 2 milioni” - Alcuni non hanno altra scelta che la spiaggia o la strada”. A fare chiarezza, smentendo Benjamin Netanyahu, che continua a ripetere che l’esercito israeliano sta facendo di tutto per salvaguardare le popolazioni dell’area e che la situazione non è poi così grave, è il vice direttore generale dell’UNICEF, Ted Chaiban. (Lanotiziagiornale.it)