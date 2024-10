Ilrestodelcarlino.it - Cingolani, il "pararigori": "Ho solo aiutato la squadra"

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Vogliamo centrare un altro piccolo obiettivo". Mister Claudio Labriola l’aveva detto alla vigilia e i suoi ragazzi sono riusciti a centrarlo: l’Osimana ha conquistato mercoledì l’accesso alla semifinale della Coppa Italia di Eccellenza (i giallorossi sfideranno l’Urbania, andata il 30 ottobre in trasferta, ritorno il 13 novembre a Osimo). Faticando e rischiando in quella lotteria dei rigori che al Giovanni Paolo II premia lacampione in carica. Ai biancorossi la strada è stata sbarrata da un super Diego, il portiere arrivato quest’anno in giallorosso che para ben tre rigori. Decisivo poi il penalty segnato da Fermani. "Non mi era mai capitato di arrivare alla lotteria dei rigori, è stato sicuramente bello e divertente, perché è sempre difficile parare tre rigori - racconta, classe 2002 -.