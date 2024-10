Ilrestodelcarlino.it - Baricella, spunta l’emergenza topi: "Interventi specifici già in corso"

(Di sabato 19 ottobre 2024)a spasso per le vie del centro di. È polemica. A parlare è il consigliere di centrodestra, Giuseppe Amato: "È inaccettabile che, nonostante il sindaco risieda a, dimostri una tale distanza dai problemi concreti che affliggono la nostra comunità", dichiara Amato. "La situazione è estremamente seria e richiede un intervento immediato ed efficace. Nonostante un’interrogazione formale sia stata presentata in consiglio comunale, l’amministrazione ha richiesto ulteriori segnalazioni via email, dimenticando che l’interrogazione stessa rappresenta già una chiara richiesta di intervento. Questa mancanza di azione e il rimpallo di responsabilità sono inaccettabili. È fondamentale che il Comune metta in campo tutti gli strumenti necessari per verificare e affrontare l’infestazione".