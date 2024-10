Ilrestodelcarlino.it - Ascom accende le luci di Natale: "Fari di speranza per le attività dopo mesi di difficoltà e sacrifici"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Si riaccendono lesotto le Due Torri.che "devono essere diper i nostri commercianti, per le nostre. Illuminiamo loro". Confcommercioscalda i motori - e i- per attivare la macchina delle luminarie natalizie. La giornata x sarà venerdì 29 novembre, quando "remo le illuminazioni diin tutta la città metropolitana – inizia il direttore generale Giancarlo Tonelli –, avvolgendo con i fasci di luce anche la torre degli Asinelli, nonostante il cantiere della Garisenda". Come lo scorso anno, quindi, le Due Torri diventeranno idall’alto della nostra città.