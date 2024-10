Gaeta.it - Arrestato un giovane spacciatore a Napoli: confiscati hashish e cocaina dalla Polizia

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione mirata da parte delladi Stato si è svolta nel pomeriggio di ieri a, culminando con l’arresto di un 24enne accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, portato a termine dagli agenti del Commissariato di Scampia, evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al crimine, in particolare al traffico di droga, un fenomeno preoccupante che affligge diversi quartieri della città. Intervento mirato dellaa Scampia Durante un servizio di controllo pianificato, gli agenti hanno notato un movimento sospetto in via Peppino Impastato. Un uomo ha attirato la loro attenzione perché stava cedendo oggetti a varie persone in cambio di denaro. I clienti del presuntosi sono allontanati in fretta, un comportamento che ha alzato il livello di allerta dei poliziotti.