Liberoquotidiano.it - "Andrò in Turchia ma in Libano e Israele la vedo difficile": l'annuncio di Crosetto

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Guidomolto probabilmente non andrà in. "Non so come gli avvenimenti di oggi influiranno sulla mia agenda della prossima settimana. Vedremo l'evoluzione, ma a questo punto la", ha detto il ministro parlando in conferenza stampa al G7 della Difesa di Napoli, sulla sua visita in programma in Medioriente. "Sicuro sarò inperché ladiventa un attore fondamentale", ha aggiunto il titolare della Difesa che poi ha parlato anche del conflitto tra Kiev e Mosca. "Abbiamo confermato il fermo sostegno all'Ucraina che si difende dall'illegittimo attacco della Russia. Abbiamo condannato senza riserve l'aggressione di Mosca e siamo fermamente convinti che solo un impegno internazionale potrà condurre a una pace giusta e duratura.