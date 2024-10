Allerta meteo arancione per oggi in tutta la Sicilia: elevato rischio di nubifragi (Di sabato 19 ottobre 2024) La saccatura depressionaria che si muove sul Mediterraneo occidentale porta intenso maltempo sull'Italia. Secondo il Centro meteo italiano, le condizioni nelle prossime ore risulteranno instabili o perturbate, prima al centro-nord e poi entro sera anche al sud. Il terzo weekend di ottobre inizierà all’insegna del maltempo, soprattutto su nord-est e regioni centro-meridionali, con elevato rischio Feedpress.me - Allerta meteo arancione per oggi in tutta la Sicilia: elevato rischio di nubifragi Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) La saccatura depressionaria che si muove sul Mediterraneo occidentale porta intenso maltempo sull'Italia. Secondo il Centroitaliano, le condizioni nelle prossime ore risulteranno instabili o perturbate, prima al centro-nord e poi entro sera anche al sud. Il terzo weekend di ottobre inizierà all’insegna del maltempo, soprattutto su nord-est e regioni centro-meridionali, con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Allerta meteo : forte maltempo in arrivo per il Centro-Nord venerdì 18 ottobre - In questa regione, il combinato dell’azione di un’intensa perturbazione atlantica e dell’orografia locale potrebbe generare precipitazioni abbondanti, accompagnate da venti forti che potrebbero aggravare la situazione. La protezione civile ha invitato i cittadini a prestare particolare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dagli organi competenti. (Gaeta.it)

Allerta meteo : temporali in arrivo su Nord e Centro Italia con rischio di forti disagi - Queste province potrebbero registrare situazioni di instabilità , pertanto si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione Civile e di procedere con cautela. L’allerta gialla serve a informare la popolazione e le istituzioni locali di un livello di rischio più basso, ma che comunque richiede precauzioni. (Gaeta.it)

Weekend di Meteo Variabile : Stabilità in Arrivo al Centronord - Ma Non Senza Precipitazioni - . Dopo il passaggio di un’intensa perturbazione atlantica, la pressione atmosferica sul territorio italiano e sul Mediterraneo centrale è attesa in aumento tra venerdì e il weekend. Di conseguenza, il tempo si presenterà più tranquillo, in particolare nelle regioni settentrionali. Tuttavia, un flusso umido proveniente da Sudovest continuerà a mantenere attiva una certa variabilità atmosferica, ... (Abruzzo24ore.tv)