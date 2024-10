Allarme bomba, aereo costretto a un atterraggio d’emergenza a Francoforte (Di sabato 19 ottobre 2024) Un aereo indiano della compagnia Vistara, con a bordo 147 passeggeri, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Francoforte a causa di un Allarme bomba. La minaccia è stata lanciata tramite un post sulla piattaforma X (ex Twitter), nel quale si avvertiva della presenza di un ordigno sull’aereo partito da Nuova Delhi e diretto a Londra. Nessun ordigno trovato Dopo l’atterraggio di emergenza, le autorità tedesche hanno avviato immediatamente i controlli sull’aereo, che hanno dato esito negativo. Nessuna bomba è stata rinvenuta, e i passeggeri sono stati messi in sicurezza. La polizia tedesca ha confermato che l’Allarme è stato trattato con la massima serietà. Thesocialpost.it - Allarme bomba, aereo costretto a un atterraggio d’emergenza a Francoforte Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unindiano della compagnia Vistara, con a bordo 147 passeggeri, è statoa una causa di un. La minaccia è stata lanciata tramite un post sulla piattaforma X (ex Twitter), nel quale si avvertiva della presenza di un ordigno sull’partito da Nuova Delhi e diretto a Londra. Nessun ordigno trovato Dopo l’di emergenza, le autorità tedesche hanno avviato immediatamente i controlli sull’, che hanno dato esito negativo. Nessunaè stata rinvenuta, e i passeggeri sono stati messi in sicurezza. La polizia tedesca ha confermato che l’è stato trattato con la massima serietà.

