Agens ok bus più green ma vera rivoluzione è intermodalità

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica imposta dalNew Deal, bene il cambio delle vetuste flotte del TPL con mezzi più. Ma non basta, laè spingere sull'". Così, l'associazione datoriale del Tpl di Confindustria, oggi in Puglia nel corso del convegno organizzato da Anav "Analisi delle opportunità e delle criticità per la transizione energetica nel TPL in Italia". Nel suo interventoricorda che i trasporti emettono, a livello europeo, circa un quarto delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al totale emesso. Il comparto del tpl su strada pesa intorno al 3,3% (fonti Ispra). Questa percentuale, negli ultimi 20 anni si è spostata di poco grazie a politiche più attente ai consumi di combustibili inquinanti.