Ilprimatonazionale.it - 30 anni di Pulp Fiction

Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott – Era il 14 ottobre 1994 quando il mondo scoprì il genio di Quentin Tarantino. Usciva infatti nelle sale americane, dopo essere stato presentato in concorso al Festival di Cannes il 21 maggio dello stesso anno, aggiudicandosi la Palma d’Oro. Ecco così che un film nel quale il protagonista viene ucciso a metà storia diveniva in breve tempo un film cult, capace di creare un vero e proprio genere come il “movie”. Il segreto di un successo inaspettato In realtà Tarantino aveva già diretto nel 1992 quel capolavoro che risponde al titolo de Le iene (Reservoir Dogs), prodotto da Harvey Keitel che si era innamorato della sceneggiatura di questo sconosciuto fanatico di cinema, ma era passato abbastanza inosservato al grande pubblico, il quale invece perse subito la testa per