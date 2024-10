? Schedina Serie B: 5 Gare del 19 Ottobre 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 5 Gare di Serie B in programma il 19 Ottobre 2024. Questa selezione di pronostici accurati ti aiuterà a creare una Schedina vincente. Buona fortuna! Partite e Pronostici Data Partita Pronostico Quota 15:00 Cittadella – Cosenza Combo 1X + Under 3,5 1.65 15:00 Modena – Palermo Multigol 0-2 casa + 1-4 ospite 1.55 15:00 Salernitana – Spezia X2 1.45 15:00 Sudtirol – Pisa X Primo Tempo e/o X Finale 1.50 17:15 Brescia – Sassuolo Gol 1.75 Confronto Quote per la Schedina Bookmaker Quota Totale Betsson 10.12 Better Lottomatica 9.92 Sisal Matchpoint 9.72 Analisi delle Partite Cittadella – Cosenza Pronostico: Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.65 Analisi: Il Cittadella è favorito in casa, ma prevediamo una partita con pochi gol. Il pronostico 1X + Under 3,5 sembra il più probabile. Pronosticipremium.com - ? Schedina Serie B: 5 Gare del 19 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 5diB in programma il 19. Questa selezione di pronostici accurati ti aiuterà a creare unavincente. Buona fortuna! Partite e Pronostici Data Partita Pronostico Quota 15:00 Cittadella – Cosenza Combo 1X + Under 3,5 1.65 15:00 Modena – Palermo Multigol 0-2 casa + 1-4 ospite 1.55 15:00 Salernitana – Spezia X2 1.45 15:00 Sudtirol – Pisa X Primo Tempo e/o X Finale 1.50 17:15 Brescia – Sassuolo Gol 1.75 Confronto Quote per laBookmaker Quota Totale Betsson 10.12 Better Lottomatica 9.92 Sisal Matchpoint 9.72 Analisi delle Partite Cittadella – Cosenza Pronostico: Combo 1X + Under 3,5 Quota: 1.65 Analisi: Il Cittadella è favorito in casa, ma prevediamo una partita con pochi gol. Il pronostico 1X + Under 3,5 sembra il più probabile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

? Schedina Serie A : 4 Gare del 19 Ottobre 2024 - Il Milan ha il potenziale per gestire la gara e segnare più di una rete. 45 15:00 Como – Parma Gol 1. 50 20:45 Juventus – Lazio Gol 2. Suggerimento: Questa schedina offre una combinazione di partite ben bilanciate e una quota interessante, con buone possibilità di successo. Milan – Udinese Pronostico: Combo 1 + Over 1,5 Quota: 1. (Pronosticipremium.com)

La Schedina pronta di Serie A : le partite del 6 ottobre - Prevediamo una partita vivace, ma con un numero contenuto di reti. Fiorentina vs Milan (20:45) Il big match della giornata vede la Fiorentina ospitare il Milan. Nonostante le difficoltà in trasferta, la Roma ha le carte in regola per imporsi in una fase del match. 03. 60. Combo 1 + Over 1,5 è il nostro consiglio, con quota 1. (Pronosticipremium.com)

Pronostici Serie A - la schedina della 7ª Giornata : Napoli e Juve per la fuga - big match Inter e Milan - . 5 La Roma ha bisogno di punti e certezze. I bianconeri appaiono in grande forma e, seppur a ranghi contati per qualche infortunio, sono pronti a dare battaglia al Napoli per il primato in classifica: il Cagliari, rinfrancato dalla prima vittoria ottenuto lo scorso turno, proverà a opporre resistenza sperando di beccare qi bianconeri in debito d’ossigeno. (Calcioweb.eu)