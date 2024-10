Inter-news.it - VIDEO – Roma-Inter, ancora guai a centrocampo per Inzaghi | Inter Chat

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. A due giorni dalla sfida dell’Olimpico arrivano notizie poco rassicuranti su uno degli uomini di Simone. Kristjan Asllani, infatti, ha accusato un problema fisico in allenamento, che potrebbe mettere in discussione la sua presenza in. Non mancano, poi, le valutazioni sulla probabile formazione: chi saranno gli undici nerazzurri scelti dal mister per la sfida di rientro in Serie A? Alle 18.