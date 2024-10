Liberoquotidiano.it - "Va bene Pippo, ma...": Reazione a Catena, l'assurdità più rovinosa di sempre?

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Si torna nello studio di, la puntata è quella trasmessa giovedì 17 ottobre 2024, rigorosamente su Rai 1 e rigorosamente condotta da Pino Insegno. Siamo nello studio del gioco delle parole e dei loro legami. Una putnata in cui i campioni in carica, i "Meno Tre" (Alberto, Stefano e Lorenzo), hanno sfidato gli gli "Esauditi" (Martina, Mattia e Marco), tre amici di Napoli che si sono conosciuti all'università. Il nome della loro squadra, come hanno spiegato, è ispirato ai desideri che vorrebbero esaudire, oltre a un gioco di parole legato ai viaggi frequenti di Mattia e Marco nei Paesi arabi e al loro sentirsi, come hanno detto scherzosamente, un po' esauriti. Al termine di una sfida serratissima, i "Meno Tre" sono riusciti a riconfermarsi all'Intesa Vincente con 7 parole a tre.