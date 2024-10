Tpi.it - Usa 2024: l’identikit dell’indeciso alle elezioni più importanti del mondo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Da una parte la rabbia di chi vuole che l’America torni «di nuovo grande», dall’altra la «gioia» come leit motiv della campagna elettorale. A poche settimane dal voto negli Stati Uniti, il tono usato da Donald Trump e Kamala Harris, e gli scenari evocati dai due candidati alla presidenza, non potrebbero essere più diversi. Ma in alcuni casi queste differenze sembrano svanire. Nonostante la distanza su questioni come il cambiamento climatico e il diritto all’aborto, sorprende quanti siano i temi su cui i due candidati hanno finito per convergere. Sull’immigrazione l’amministrazione Biden si è avvicinata alla linea dura del suo predecessore, al punto che Harris intende continuare la costruzione del controverso muro al confine con il Messico, a lungo cavallo di battaglia di Trump.