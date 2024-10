Torre Canne: fiume Piccolo in piena. Senza pioggia Ipotesi, fenomeno carsico (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’immagine è stata diffusa da Antonio Avvo Indelicati. fiume Piccolo in piena, territorio di Torre Canne. Ma Senza pioggia in zona. Viene dunque ipotizzato che si tratti di un fenomeno carsico originato tra Acquaviva delle Fonti e Putignano. L'articolo Torre Canne: fiume Piccolo in piena. Senza pioggia <small class="subtitle">Ipotesi, fenomeno carsico</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Torre Canne: fiume Piccolo in piena. Senza pioggia Ipotesi, fenomeno carsico Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’immagine è stata diffusa da Antonio Avvo Indelicati.in, territorio di. Main zona. Viene dunque ipotizzato che si tratti di unoriginato tra Acquaviva delle Fonti e Putignano. L'articoloin proviene da Noi Notizie..

