Toglie il cellulare a una turista 35enne e la violenta in pieno giorno: arrestato un 35enne a Termini Imerese (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un 35enne è stato arrestato a Termini Imerese con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una turista avvicinata in spiaggia. La donna ha raccontato che l'aggressore le ha sottratto il telefono per impedirle di chiedere aiuto. Fanpage.it - Toglie il cellulare a una turista 35enne e la violenta in pieno giorno: arrestato un 35enne a Termini Imerese Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Unè statocon l'accusa di violenza sessuale nei confronti di unaavvicinata in spiaggia. La donna ha raccontato che l'aggressore le ha sottratto il telefono per impedirle di chiedere aiuto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turista violentata in spiaggia a Termini Imerese - arrestato un 35enne - La vittima, una 38enne straniera, è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti mentre l'indagato,. I carabinieri hanno arrestato a Termini Imerese (Palermo) un uomo di 35 anni accusato di violenza sessuale e rapina aggravata per una vicenda avvenuta due giorni fa nella zona del porto. . (Gazzettadelsud.it)

Palermo - turista aggredita e stuprata in spiaggia. In manette 35enne pregiudicato - Dopo aver sottratto il cellulare alla sua vittima, impedendole così di chiedere aiuto, l'uomo ha abusato di lei. (Ilgiornale.it)

Arrestato un 35enne per violenza sessuale su una turista a Termini Imerese : il racconto dell’aggressione - Il 35enne, già segnalato per altri reati, è stato localizzato e arrestato poco dopo l’incidente. Il sindaco della città e le forze dell’ordine hanno invitato i residenti e i turisti a rimanere vigili e a segnalare comportamenti sospetti. Le autorità stanno proseguendo le indagini per raccogliere ulteriori dettagli e testimonianze che possano chiarire completamente l’accaduto e assicurare che la ... (Gaeta.it)