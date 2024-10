The Dead Don’t Hurt, recensione del film di e con Viggo Mortensen – #RoFF19 (Di venerdì 18 ottobre 2024) The Dead Don’t Hurt, recensione del film di e con Viggo Mortensen – #RoFF19 Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024 nella sezione Grand Public, The Dead Don’t Hurt (I morti non soffrono) è la seconda opera da regista di Viggo Mortensen, in cui l’attore e regista rende omaggio ai codici del western, a quel romanticismo che sopravvive e trova compimento anche negli ambienti più ostili. Senza mai allontanarsi dalle proprie inquietudini, esplora i legami tra l’archetipo dell’antieroe nomade e la donna indipendente e fedele a se stessa, consegnando agli spettatori un film nello stile dei classici e al tempo stesso profondamente personale. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Thedeldi e conPresentato alla Festa del Cinema di Roma 2024 nella sezione Grand Public, The(I morti non soffrono) è la seconda opera da regista di, in cui l’attore e regista rende omaggio ai codici del western, a quel romanticismo che sopravvive e trova compimento anche negli ambienti più ostili. Senza mai allontanarsi dalle proprie inquietudini, esplora i legami tra l’archetipo dell’antieroe nomade e la donna indipendente e fedele a se stessa, consegnando agli spettatori unnello stile dei classici e al tempo stesso profondamente personale.

The Dead don’t Hurt – I morti non soffrono - recensione RoFF19 : il western dolente di Viggo Mortensen - The Dead don’t Hurt – Viggo Mortensen (photo credits @Marcel Zyskind)Un western anticlimatico Mortensen dipinge una vera e propria tela cinematografia impreziosita dalla fotografia di Marcel Zyskind, capace di bilanciare la luce del sole e l’ombra per definire la costante dicotomia interna, ma anche dal montaggio di Peder Pedersen, in costante equilibrio tra progressione narrativa e racconto ... (Spettacolo.eu)

The Dead Don’t Hurt : Un western innovativo con una narrazione femminista e romantica - Questo approccio olistico alla narrazione permette di esplorare il complesso interplay tra la vita personale dei protagonisti e le sfide esteriori che affrontano. La sua intenzione era quella di rappresentare una figura femminile forte, ispirata alla figura di sua madre, inserendola in un contesto storico ideale. (Gaeta.it)

I morti non soffrono/The dead don’t hurt - l’anti western al femminile di Viggo Mortensen che ricorda Million dollar baby - Weston peraltro si era macchiato anche dello stupro di Vivienne, mentre Olsen era partito soldato per diversi anni nella guerra di secessione. Viggo Mortensen e il suo western (al femminile) per caso. Violenza che porterà all’arrivo di un figlio non voluto e alla relativa vendetta di Olsen. Lei, figlia di un trapper di frontiera ucciso nell’ignoto spazio da esplorare, cresce sognando un ... (Ilfattoquotidiano.it)