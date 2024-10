"Tempio-Stazione, zona difficile Il cinema 7b è un vero presidio" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra il fruscio dei treni lungo le rotaie e l’andirivieni dei pendolari, a Modena, proprio accanto alla Stazione ferroviaria, una zona piena di problemi sul fronte degrado e sicurezza, un cinema d’essai riapre la propria rassegna in onore del 40esimo anno di attività. Il Filmstudio 7b, simbolo locale di cultura di nicchia, resiste caparbiamente nonostante la precarietà del contesto in cui si inserisce. Con dodici titoli in programma, tra commedie grottesche e cinecomic, il cinema 7b si erge a salvaguardia dell’arte con proiezioni solitamente escluse dai circuiti mainstream, ma tenta anche di ravvivare una zona in difficoltà e notoriamente poco sicura. Ilrestodelcarlino.it - "Tempio-Stazione, zona difficile Il cinema 7b è un vero presidio" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra il fruscio dei treni lungo le rotaie e l’andirivieni dei pendolari, a Modena, proprio accanto allaferroviaria, unapiena di problemi sul fronte degrado e sicurezza, und’essai riapre la propria rassegna in onore del 40esimo anno di attività. Il Filmstudio 7b, simbolo locale di cultura di nicchia, resiste caparbiamente nonostante la precarietà del contesto in cui si inserisce. Con dodici titoli in programma, tra commedie grottesche e cinecomic, il7b si erge a salvaguardia dell’arte con proiezioni solitamente escluse dai circuiti mainstream, ma tenta anche di ravvivare unain difficoltà e notoriamente poco sicura.

