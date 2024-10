Studente suicida a 15 anni, parla la mamma: “Altri professori facevano finta di non vedere. Non voglio colpevolizzare nessuno, ma si deve fare chiarezza e giustizia” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un grido di allarme e di dolore quello di Viktorya, 40 anni, madre di Leonardo, il 15enne di Senigallia che si è tolto la vita domenica scorsa in un casolare abbandonato di Montignano. L'articolo Studente suicida a 15 anni, parla la mamma: “Altri professori facevano finta di non vedere. Non voglio colpevolizzare nessuno, ma si deve fare chiarezza e giustizia” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un grido di allarme e di dolore quello di Viktorya, 40, madre di Leonardo, il 15enne di Senigallia che si è tolto la vita domenica scorsa in un casolare abbandonato di Montignano. L'articoloa 15la: “di non. Non, ma si” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragico incidente stradale a Bianco : muore studente di 19 anni dopo collisione con auto - Una comunità in lutto La notizia della morte dello studente di 19 anni ha colpito profondamente la comunità di Bianco. L’intervento delle forze dell’ordine e il coinvolgimento della Procura La prontezza di intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi ha permesso di gestire la situazione nel minor tempo possibile, evitando ulteriori complicazioni. (Gaeta.it)

Studentessa morta a 15 anni : dolore e rabbia ai funerali - Silenzio, dolore e ancora tanta incredulità per una ragazza come loro, andata via a soli 15 anni. C?era gran parte degli studenti del Liceo classico e musicale ?Giuseppe... (Quotidianodipuglia.it)

Shock nel Salento. Muore studentessa di 15 anni - dolore straziante di parenti e amici - La sua morte ha lasciato sgomenti gli studenti e il personale scolastico, che stanno affrontando il lutto con dolore e incredulità. . I suoi compagni la ricorderanno con una marcia funebre in suo onore. Il preside della scuola ha organizzato incontri con psicologi per supportare gli studenti e ha descritto Eva come una ragazza esemplare, senza problemi apparenti. (Dayitalianews.com)